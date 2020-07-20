استئناف موسم الجوجيتسو بالجولة الختامية لكأس نائب رئيس الدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ العد التنازلي لعودة المسابقات الرسمية على بساط الجوجيتسو، واكتملت التجهيزات الخاصة بإقامة الجولة الختامية في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، على صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي يوم السبت المقبل، وتمثل الجولة الختامية من تلك البطولة المهمة والتي سيعقبها التتويج لأصحاب المراكز الأولى أفضل عودة لاستكمال منافسات الموسم الرياضي المحلي 2019ـ 2020 الذي توقف بفعل تداعيات جائحة كوفيد -19 ذات التأثيرات التي طالت جميع دول العالم.

وكانت الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة أواخر العام الماضي قد شهدت صدارة نادي العين لفئة الرجال، ونادي الوحدة لفئة الشباب، ونادي بني ياس لفئة الناشئين أما الجزيرة والظفرة فإنهما يتمتعان بحظوظ جيدة أيضاً للتقدم في سلم الترتيب وتحقيق عدد من الميداليات الملونة.

وتقام منافسات الجولة الثالثة بنظام الحزام المفتوح، حيث يتنافس المشاركون من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18 سنة، وفئة الشباب تحت 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت 18 عاماً ضمن فئات الأوزان المتنوعة، وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين 4 دقائق فيما ترتفع إلى 6 دقائق للشباب والرجال.

وتأتي الجولة الختامية من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، لترسم الابتسامة على وجوه عشاق الجوجيتسو من لاعبين وإداريين ومشجعين، وهم الذين ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى أجواء الإثارة والحماس والانتصارات وصعود منصات التتويج.

ويقول يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «بعد طول انتظار، نستعد للترحيب بجولة الختام لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، ونحن في الاتحاد كنا ندرك تماماً مدى دقة المرحلة، والظروف الاستثنائية التي واجهت العالم وتسببت في توقف كل الأنشطة الرياضية وغير الرياضية، ومن هذا المنطلق كنا حريصون على العمل بجد رغم التباعد فيما بيننا، ولكن قلوبنا وعقولنا بقيت مجتمعة نحو ضرورة العودة وبقوة إلى أجواء المنافسة ومن بوابة إحدى أهم بطولاتنا المحلية».

ويقول العميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية: إن رياضة الجوجيتسو بالدولة وصلت إلى العالمية بفضل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة، ما ساهم بشكل كبير في تطويرها وتحقيقها نجاحات جماهيرية، وهو دليل على الحرص والمتابعة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في الدولة وغيرها من الرياضات التي تسهم في تعزيز قدرات ومهارات الأشخاص.

بدوره يقول فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية: «لقد اعتدنا على الدور الحيوي والجهود الحميدة التي يبذلها على الدوام اتحاد الإمارات للجوجيتسو لنشر الثقافة الرياضية والترويج لنمط الحياة الصحي على مستوى دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة. لا شك في أن القرار الحكيم بإقامة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في هذا الوقت بالتحديد إنما هو دليل قاطع على هذه الجهود- في ظل توجيهات القيادة الحكيمة - كخطوة على الطريق الصحيح للعودة إلى نمط الحياة الطبيعي ما قبل جائحة كوفيد 19».