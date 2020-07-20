إدارة الحكام تُطلق أولى دوراتها لقضاة الملاعب المستجدين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، أولى دوراتها للحكام المستجدين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، والتي تُنظم للفترة من 19 إلى 29 يوليو الجاري، بمشاركة 49 حكماً وحكمة.

وفي كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة، قال علي حمد البدواوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام: «يسرني أن أرحب بكم في أول دورة للحكام المستجدين في تاريخ التحكيم الإماراتي في نظام الاتصال المرئي، كما يسعدني رغبتكم واتخاذكم قرار الانضمام إلى أسرة التحكيم الإماراتية التي قدمت كثيراً لكافة منتسبيها على المستوى الشخصي والرياضي، والتي نعمل خلال الفترة الحالية على تطويرها ورفدها بمزيد من الحكام والحكمات لزيادة القاعدة التحكيمية، في ظل توجيهات ودعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم للمنظومة التحكيمية؛ كونها أحد الأعمدة الأساسية لنشاط كرة القدم».

وتابع قائلاً: «عليكم في بداية مسيرتكم التحكيمية تحديد الأهداف التي تصبون لتحقيقها، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى تحقيق إنجازات تكتب باسم دولة الإمارات. إن العمل في مجال التحكيم فيه كثير من التحديات والصعوبات، ولكن بالجهد والانضباط والمصداقية والمسؤولية والشجاعة في اتخاذ القرارات، تستطيعون التغلب عليها بسهولة ويسر».

وأضاف البدواوي: «اتحاد الكرة وفر كل الإمكانيات الممكنة للمنظومة التحكيمية كالتواصل والتعليم عن بُعد، قبل الوضع الصحي الراهن بسنوات، وعلى حكَم كرة القدم الاستفادة من تلك الإمكانيات المتاحة والاستفادة أيضاً من خبرات محاضري الدورة أصحاب المسيرة التحكيمية الحافلة والمشرفة للصافرة الإماراتية».

وأكدت فاطمة العامري عضوة لجنة الحكام خلال ترحيبها بالمشاركين في الدورة، أن لجنة الحكام داعمة ومحفزة لكل من يرغب في الالتحاق بالسلك التحكيمي، وأن الأهم من الانضمام لمجال تحكيم كرة القدم، هو القدرة على الاستمرارية والتعليم المتواصل لزيادة المعرفة والخبرات، وتمنت للجميع التوفيق والنجاح في أولى خطوات الانضمام للمنظومة التحكيمية الإماراتية.

ويُقدم محاور الدورة صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعبد الواحد خاطر، وسلطان ساحوه، ومحمد عبد الكريم، فريق عمل حكام المراحل السنية ومحمد هديب، إضافة إلى الحكام الدوليين محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي، ويعقوب الحمادي «المعتزل حديثاً»، والحكام المساعدين الدوليين: محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، وجاسم عبدالله، تحت إشراف علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام.