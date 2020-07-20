رئيس الدولة : مسبار الأمل إنجاز وطني وعربي ودفعة إماراتية متقدمة بمجال الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أن انطلاق مسبار الأمل في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ حاملاً شعار دولتنا «لا شيء مستحيلاً» يشكل إنجازاً وطنياً وعربياً ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء.وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة: «تابعنا بسرورٍ وفخرٍ عظيم نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسية بمشاركة أصيلة فاعلة من نخبة كفاءات وطنية شابة، نيرةِ العقولِ، رفيعةِ التأهيلِ والتدريبِ، مخلصةٍ، صادقةِ الولاءِ والانتماء».وأضاف سموه: «إن مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية القيمةِ تزدان بها الصدور ويزدهي بها أبناؤنا وبناتنا ويتفاخرون وتسمو بها هَامَةُ الوطن وتعلو وتترسخ بها مكانة دولتنا مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة».وأعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره للرسائل الملهمة التي حملها لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فريق عمل مسبار الأمل قبل ساعات قليلة من انطلاق المهمة.. فتلك الرسائل منحت أبناءنا الحافز والدافع القوي للمضي قدماً في مهمتهم التاريخية بدأب وعزيمة وإصرار على تحقيق النجاح المنشود.وأكد سموه: «إن إنجاز مسبار الأمل بأيادٍ وطنية رسالة في غاية الأهمية طالما أكدنا عليها قائلين إن الإيمان بالعلم والاستثمار في طاقات الشباب وقدراتهم وإمكاناتهم رهاننا الرابح لكسب معركة صناعة المستقبل ووضع بصماتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية».ووجه صاحب السمو رئيس الدولة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الإطلاق الناجح لمسبار الأمل.وقال سموه: «في هذا اليوم نستذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا الأساس المتين لدولة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل في ثقة. والتحية والتقدير لفريق العمل الوطني، وللشركاء الدوليين، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الحلم الوطني النبيل.. والدعاء لوطننا ومواطنينا بمزيد من التوفيق».

(وام )