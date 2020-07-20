استحواذ أمريكي على ملكية نادي تولوز الفرنسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق «ريد بيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكي للاستثمارات استحواذه على 85 بالمئة من أسهم نادي تولوز الذي هبط بنتيجة موسم 2019-2020، إلى دوري الدرجة الثانية في كرة القدم الفرنسية.

وسيكون النادي الفرنسي أحدث استثمار في المجال الرياضي للصندوق الذي تأسس في العام 2014، وسبق له التعاون استثمارياً مع ناديي نيويورك يانكيز الأمريكي للبيسبول، ودالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية.

وقال المؤسس والشريك الإداري في الصندوق جيري كاردينال في بيان «إننا فخورون وسعداء للمساهمة في كتابة فصل جديد في تاريخ النادي (تولوز) وبالتالي المساهمة في إظهار إمكاناته».

وأفاد البيان الذي نشره تولوز على موقعه الإلكتروني، بأن أوليفييه سادران الذي تولى رئاسة النادي منذ العام 2001، احتفظ بنسبة 15 في المئة من الأسهم، وسيحل داميان كومولي بدلاً منه في منصب الرئاسة.

وبات تولوز تاسع نادٍ فرنسي ذي ملكية أجنبية في الدرجتين الأولى والثانية، بعد باريس سان جيرمان، ليل، موناكو، نيس، مرسيليا وبوردو (درجة أولى) وأوكسير وسوشو (درجة ثانية)، كما أنه ثالث نادٍ ينتقل إلى ملكية أمريكية بعد مرسيليا وبوردو.

ولم يحدد البيان قيمة صفقة الاستحواذ على الأسهم، إلا أن صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية ذكرت مؤخراً أن المبلغ يقارب 20 مليون يورو.

وكان تولوز يحتل المركز العشرين الأخير في دوري «ليج 1» قبل تعليق المنافسات في مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن الرابطة في الشهر التالي وضع حد للموسم وتتويج سان جيرمان بطلاً، وهبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية، ونافس النادي الجنوبي في دوري الأضواء منذ موسم 2003-2004.