«كاليفورنيا ساند» بطلاً لكأس الوثبة في بليزنتون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض الجواد «كاليفورنيا ساند» لفوربس روبنسون، بإشراف تيري ايتون، نفسه بقوة، حيث تمكن بقيادة الفارس ديفيد مارتن، من تحقيق فوز لافت في الجولة الخامسة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت، السبت، في مضمار بليزنتون، في ولاية كاليفورنيا، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ولم يتأخر المهر البالغ من العمر 3 سنوات، والمنحدر من نسل «بيرننج ساند»، في إثبات جدارته، وحسن ترشيحه، حين تفوق بفارق 7.5 طول، عن وصيفه «دجودجو سيك» لنيكولا وجيم شيلمر بإشراف ابل بورج، وقيادة كريستوبال هيريرا.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1200 متر، في زمن قدره 1:13:50 دقيقة، وجاء في المركز الثالث بفارق طول عن الثاني، «ريتش وسكي» لجيريت وسوزان وإليزابيث بورج، بإشراف هوارد روبن، وبقيادة ليونيل كاماشو فلورز.