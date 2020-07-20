ورشة ناجحة عن مهارات الحاسب الآلي بنادي الثقة للمعاقين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، فقرات البرنامج الصيفي الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «صيف الشارقة الافتراضي عطلتنا غير»، بمشاركة مميزة من كلا الجنسين من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة.

وشهد البرنامج الصيفي مع بداية الأسبوع الثالث تقديم ورشة عن مهارات الحاسب الآلي، وتدريب أعضاء النادي على استخدام مايكروسوفت ورد.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي في نجاح برنامج صيف الشارقة الافتراضي الرياضي، مشيراً إلى أن اللجنة الثقافية بالنادي عمدت إلى تقديم أنشطة وبرنامج متنوعة خلال الأسابيع السابقة تنمي من قدرات أعضاء النادي من ذوي الإعاقة، حيث شملت البرامج ورش عمل عن مهارات الحاسب الآلي، وحفظ القرآن الكريم، باستخدام العديد من التطبيقات الإلكترونية، وتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق المحادثات اليومية.

وأشار إلى أن الفعاليات المتنوعة التي يقدمها النادي تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ الأعضاء بأنشطة رياضية وثقافية بأسلوب شيق، وممتع، حيث تخللت الجدول المنفذ جملة من الفعاليات والعديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، بما فيها الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تنمي لدى أعضاء النادي المهارات التكنولوجية والتطوعية.