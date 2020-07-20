شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف 13 بحاراً من ناقلة نفط يونانية في خليج غينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام قراصنة باختطاف 13 فرداً من الطاقم الأوكراني والروسي لناقلة نفط، قبالة سواحل بنين في غرب إفريقيا، وفق ما أفادت الشركة اليونانية المالكة للسفينة، الاثنين.
وذكرت شركة أليسون مانجمنت كورب، أن الناقلة «إم في كوراكاو ترادر»، تعرضت للهجوم من قبل القراصنة على بعد 350 كيلومتراً قبالة سواحل بنين، وبالتحديد في خليج غينيا، في 17 يوليو/ تموز الجاري.
وأضافت الشركة التي تتخذ من أثينا مقراً لها، أن 13 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 19 من الأوكرانيين والروس قد احتجزوا كرهائن من قبل القراصنة، موضحة: السفينة معرضة حالياً للانجراف، مع عدد محدود من أفراد الطاقم.
وأشارت الشركة إلى أنه تم إرسال سفينة مبردة تابعة للشركة لإنقاذ الناقلة، مضيفة: سيتم بذل كل جهد ممكن لضمان إطلاق سراح أفراد الطاقم المختطفين، وشهد خليج غينيا الواقع على الساحل الجنوبي لغرب إفريقيا، في السنوات الأخيرة اعتداءات مماثلة متزايدة لقراصنة ينهبون السفن، أو يخطفون طواقم وركاب طلباً للفدية.
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