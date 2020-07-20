1521 إصابة بكورونا في الفلبين.. و1693 في إندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الصحة الفلبينية، الاثنين، أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1521 حالة إصابة، في خامس يوم على التوالي تعلن فيه البلاد تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت الوزارة في نشرة، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1835، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 69898.

في سياق متصل، قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجلت، الاثنين، ثاني أعلى زيادة يومية في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، بلغت 96 حالة وفاة، بعد يوم واحد من تسجيل قفزة يومية قياسية في الوفيات.

كما سجلت السلطات 1693 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 88214، وهي أعلى إصابات في شرق آسيا، بينما بلغ إجمالي الوفيات 4239.