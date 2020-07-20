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القضاء العراقي يعلن تفاصيل مباحثاته مع ظريف حول اغتيال سليماني والمهندس

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© AP Photo / UNCREDITED

وذكر المجلس، في بيان له، أن "ذلك جاء بعد صدور تقرير مقرر الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق ‏القضاء والإعدام الفوري والتعسفي انييس كالامار في 6 يوليو/ تموز، الذي ‏ذكرت فيه أن قتل المهندس وسليماني غير قانوني وأن هذه الجريمة تمثل ‏انتهاكا للقانون الدولي.

وقال زيدان، إن "القضاء العراقي تعامل مع ‏هذه الحادثة كجريمة جنائية جار التحقيق فيها وفق إجراءات التحقيق ‏المرسومة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، لا سيما أن أحد ‏الشهداء، ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة ‏العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي إحدى مؤسسات الدولة ‏الرسمية إضافة إلى كونه عضو مجلس نواب سابق".

وأضاف أنه "منذ الساعات الأولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من ‏الإجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك أن قواعد الاختصاص ‏المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي ‏تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع ‏الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للأراضي العراقية أو ‏في المياه الاقليمية أيا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية ‏مرتكبها أو جنسية المجنى عليه فيها".‏

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كما بين رئيس المجلس الأعلى العراقي أنه ناقش مع الوفد الإيراني، المقترح المقدم من القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف ‏بخصوص إمكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة إلى الجهات الدولية ‏المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى ‏القضائي والحكومي".

واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين ‏قضائيا وحكوميا للوصول إلى آلية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ‏ممثلي الإدعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وأن أجريت ‏الجولة الأولى بخصوصها في طهران قبل عدة أشهر ومن المؤمل استكمالها ‏خلال الأيام القادمة في بغداد".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

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