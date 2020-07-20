وزيرة الصحة: مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في أفريقيا

جاءت تصريحات الوزيرة المصرية خلال لقائها مع السفير الصيني لدى مصر، لياو لي تشانغ، التي نقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية فعالياته.

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واتفقت المسؤولة المصرية مع السفير الصيني أن تكون مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

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وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن الاجتماع تناول التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية التي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، تمهيدا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.

وقال مجاهد إنه تم الاتفاق على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الأفريقية، مضيفا "سيتم تقييم وضع خطوط الإنتاج في مصر من حيث الجودة والإمكانية وذلك للبدء في تصنيع اللقاح بمجرد التوصل إليه".

كما قال السفير الصيني إن التعاون مع مصر له أثره البالغ في خدمة القارة الأفريقية.