السلطات المصرية تطالب مالكي السيارات بسرعة التوجه إلى إدارات المرور

ونقل موقع "مصراوي" عن وزارة الداخلية المصرية بيانا ناشدت فيه المواطنين من مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

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وأهابت الداخلية المصرية بالمواطنين من مالكي المركبات استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، جاء ذلك في إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة.

يشار إلى أن تقديم الخدمات المرورية إلكترونيا يقتصر على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الإثنين، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكي السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

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وعمدت الوزارة إلى مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الانتهاء من المنظومة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.

في سياق متصل، كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن خطة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي (الخاصة).

وقالت الوزيرة بحسب صحيفة "اليوم السابع"، إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم حصر للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة، وتتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه.