هكذا علق حكام الإمارات على نجاح إطلاق أول رحلة نحو المريخ

وأكد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ حاملا شعار دولتنا "لا شيء مستحيل" يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرةِ بناء المعرفةِ العالميةِ في مجال الفضاء، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وقال: "تابعنا اليوم بسرور وفخر عظيم نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركةٍ أصيلةٍ فاعلة من نخبةِ كفاءاتٍ وطنيةٍ شابة، نيرةِ العقولِ، رفيعةِ التأهيلِ والتدريبِ، مخلصةٍ، صادقةِ الولاءِ والانتماء".

وأضاف: "إن مسبار الأمل يشكل إضافةٌ نوعيةٌ عاليةُ القيمةِ تزدان بها الصدور ويزدهي بها أبناؤنا وبناتنا ويتفاخرون وتسمو بها هَامَةُ الوطن وتعلو وتترسخ بها مكانة دولتنا مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة".

بينما غرد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق "مسبار الأمل" بنجاح إلى المريخ".

وتابع: "اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية".

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أما حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فعلّق على إطلاق "مسبار الأمل": "نعلن بحمد الله نجاح إطلاق مسبار الأمل .. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج .. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية .. نجاح نظام الدفع للمسبار .. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا".

و​كان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق، إن "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

تم تصنيع المسبار بالكامل بأياد أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.