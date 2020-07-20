مصر توضح حقيقة هدم مقابر المماليك

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، في تصريحات إعلامية، إنه "لا مساس بأي مبنى أو مقبرة مسجل أثرية في مختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ محور الفردوس بعيد تماما عن حدود القاهرة التاريخية والتي سُجلت حدودها باليونسكو عام 1997".
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وأضاف "هذه المقابر ليست مسجلة آثار، فكل هذه المقابر تعود إلى القرن العشرين، والوزارة تتابع عمليات الهدم للاطمئنان على حالة المقابر المسجلة والتأكد من سلامتها".
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