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مصر توضح حقيقة هدم مقابر المماليك

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قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، في تصريحات إعلامية، إنه "لا مساس بأي مبنى أو مقبرة مسجل أثرية في مختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ محور الفردوس بعيد تماما عن حدود القاهرة التاريخية والتي سُجلت حدودها باليونسكو عام 1997".

© Sputnik . SALMA KHATTAB

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لا صحة لما يردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم أي مقابر أثرية تخص جبانة المماليك، موضحا أن الإزالات الجارية الآن لإنشاء محور الفردوس، ليست ضمنها مبانٍ أثرية ولا يستطيع أحد هدم أي أثر".

وأضاف "هذه المقابر ليست مسجلة آثار، فكل هذه المقابر تعود إلى القرن العشرين، والوزارة تتابع عمليات الهدم للاطمئنان على حالة المقابر المسجلة والتأكد من سلامتها".

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