طهران تتحدث عن الانتخابات السورية ومدى تأثيرها على الواقع السوري

قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "إيران تأمل في أن تشكل الانتخابات البرلمانية السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار وتقدم مسار الحوار السوري - السوري والتخفيف من معاناة الشعب السوري".
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ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي تم إعفاء رئيسها عماد خميس، وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، بتسيير أعمالها إلى جانب مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016 عندما لم تكن للحكومة السورية سيطرة على مناطق شاسعة في درعا ودمشق وضواحي حلب.
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