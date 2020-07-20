اخبار الخليج

لبنان... أمر قضائي بالحجز على ممتلكات حاكم المصرف المركزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي فيصل مكي، قرارا قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على "عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية (شمالي بيروت)، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان".

© AP Photo / Hussein Malla

يأتي القرار بناء على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.

ويحمل ناشطون حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان... أمر قضائي بالحجز على ممتلكات حاكم المصرف المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا