وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، بدء زيارة شكري إلى العاصمة الأردنية عمان تعقبها زيارة إلى مدينة رام الله الفلسطينية.
وتوجه شكري، أمس الأحد 19 يوليو/تموز الجاري، إلى العاصمة الأردنية عمّان، وخلال الزيارة قال شكري، إن هناك محاولات للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان اليوم الأحد، إن ما يجري في ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، دعم بلاده لمصر في جهود حفظ أمنها المائي، مؤكدا أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي.
كما ثمّن الصفدي الموقف العقلاني لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري يلتقي الرئيس الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.