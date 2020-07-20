عيب فني خطير في أحدث هواتف "جوجل".. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مجموعة من الخبراء التقنيين إنهم اكتشفوا عيبا فنيا خطيرا في هاتف جوجل بيكسل 4 XL بعد مرور عدة أشهر على إطلاقه .



الهاتف يعتمد لأول مرة على كاميرا مزدوجة ومفهوم استعمال مبتكر بواسطة مستشعر راداري من أجل التعرف على الإيماءات.

والهاتف الذكي بشاشة OLED قياس 5.7 و6.3 بوصة وبتقنية 90 هرتز.

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وأظهرت التقارير ،وفق وكالة سبوتنيك الروسية،أن عددا كبيرا من المستخدمين اكتشفوا أن الظهر الزجاجي الخاص بالهاتف، ليس قويا بصورة كافية و"يتقشر " بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يبدو أنه ناجم عن "تورم" في البطارية، وهي مشكلة جديدة كليا على مستخدمي هواتف بيكسل.

وعزا مستخدمون ذلك إلى بعض الموصلات والشواحن المعيبة، التي يبدو أنها تسبب ضررا في البطارية الخاصة بالهاتف، وتؤدي إلى تورمها.

ورفضت "جوجل التعليق على ظهور تلك المشكلة، ولكنها اكتفت بالرد أنه يمكن للمتضررين إصلاح هواتفهم مجانا بموجب الضمان الخاص بالهاتف.

وكانت جوجل قد ذكرت،أن الهاتف يتيح للمستخدم إمكانية الحصول على صور أفضل في الليل عندما تكون السماء مرصعة بالنجوم، بحيث تظهر خلفية الصورة ومقدمتها مضاءة بشكل متساوٍ في ظل ظروف الإضاءة السيئة.