رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات يشهدون تدريبات «أبيض الناشئين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُواصل المنتخب الوطني للناشئين سلسلة تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة في البحرين للفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020 بمشاركة 16 منتخباً.

وتشهد تدريبات أبيض الناشئين اهتماماً كبيراً من اتحاد الكرة متمثلاً بلجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث حرص يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة على حضور تدريبات الاثنين يرافقه عدنان الطلياني وعبدالله سلطان عضوا اللجنة إلى جانب ميشيل سابلون المدير الفني وعبد القادر حسن.

والتقى السهلاوي أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستفادة القصوى من التجمع الحالي الذي يعتبر في غاية الأهمية، كونه يأتي بعد فترة من توقف النشاط الكروي ويتم خلاله التركيز على الجانب البدني لتهيئة اللاعبين للتجمعات المقبلة التي ستشهد خوض مباريات ودية مع منتخبات من مدارس مختلفة.

وتضم قائمة أبيض الناشئين 27 لاعباً هم: سلطان عادل محمد وسيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء)، علي كريم رمضان (الإمارات) مطر سالم الحوسني ومحمد أحمد الحارثي (بني ياس)، منصور عبدالرحيم محمد وزايد خميس مسعود وعلي محمد المعمري ومحمد خالد قطبة وأحمد محمد المرزوقي (الجزيرة)، إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، علي طاهر إبراهيم (الشارقة)، سعيد جمال محمد وأحمد محمد البلوشي ويوسف إبراهبم البلوشي، (شباب الأهلي)، عبدالعزيز أحمد العلي (عجمان)، أحمد عبدالله البادي وخالد علي الحساني وحمد محمد الدرمكي (العين)، سعيد سالم المقدمي (الفجيرة) جمال خليفة السعدي (النصر)، منصور صالح برغش وعوض محمد الكثيري وعبدالله أحمد منصور (الوحدة)، سعود محمد المري وعبدالله أحمد جعفر ومحمد عبدالسلام عيسى (الوصل).