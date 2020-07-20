كايت بيتش جميرا يستضيف 4 بطولات في الألعاب الشاطئية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «أسبوع الرياضات الشاطئية» بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية، ويتضمن الحدث 4 بطولات شاطئية هي: بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، وتنس الشاطئ، والريشة الطائرة الشاطئية، وتنطلق الفعاليات بداية من يوم الخميس 23 يونيو الجاري، وتحتضن المنافسات ملاعب شاطئ كايت بيتش في جميرا.

ويتضمن «أسبوع الرياضات الشاطئية» ثلاث رياضات هي رياضة الكرة الطائرة الشاطئية، تنس الشاطئ، والريشة الطائرة الشاطئية، وينتظر عشاق الرياضة هذه المنافسات بحماس حيث تعد هذه هي أول فعالية شاطئية تقام منذ بداية عام 2020، وأولى البطولات بشكل عام تقام منذ إعلان توقف الأنشطة في العالم بسبب جائحة كوفيد 19.

وستقام البطولات على مستوى عال من التنافس والندية والحماس، حيث يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين، كما سيدير العملية التحكيمية مجموعة من الحكام المعتمدين دولياً، وسيكون التسجيل مفتوحاً لمشاركة المزيد من اللاعبين حتى مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال في الساعة الخامسة عصر الخميس المقبل، وتنظم البطولة أكاديمية إيليت للكرة الطائرة، ويتنافس فيها 16 فريقاً بنظام الزوجي حيث يتكون كل فريق من لاعبين فقط.

فيما تنطلق بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات في الساعة السابعة صباح الجمعة، ويتنافس فيها 10 لاعبين و5 فرق من مختلف الجنسيات، وتنظم البطولة أكاديمية سوبر سبورت.

وتنطلق بطولة الريشة الطائرة الشاطئية لفئتي الرجال والسيدات في الساعة السابعة صباح يوم الجمعة، وسيتم إعداد ملاعب مخصصة للريشة على شاطئ كايت بيتش، وتشارك فيها 10 فرق وتنظم البطولة لجنة الإمارات للريشة الطائرة.

كما تنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة السيدات في الساعة السادسة مساء الجمعة على شاطئ كايت بيتش، ويتنافس فيها 16 فريقاً من السيدات بنظام الثنائي والرباعي حيث ستكون هناك منافسات للفرق المكونة من لاعبتين فقط ومنافسات للفرق المكونة من 4 لاعبات فقط، وتنظم البطولة أكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة.