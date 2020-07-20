النفايات وقود للطائرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

وافقت الجمعية الأمريكية لاختبار المواد، وهي منظمة لقياس معايير الجودة للمواد، بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالي، على استخدام زيت صناعي مشتق من النفايات في تصنيع وقود الطائرات في معامل تكرير البترول؛ حيث تتم معالجة النفايات بـ«فيشرتروبش»؛ وهي مجموعة تفاعلات كيميائية يتم من خلالها تحويل خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين إلى«هيدروكربونات» سائلة. وابتكر الزيت الصناعي من قبل معهد أبحاث جامعة دايتون الأمريكية.

وقال ستيف زابارنيك، رئيس قسم الوقود والاحتراق من الجمعية: إن التقنية الجديدة يمكن استخدامها كوقود جديد للطيران؛ لتلبيتها جميع معايير الاختبارات، ما يمكنها من الحصول على شهادة منتج قابل للتطبيق وآمن.

وأضاف زابارنيك، يتم اعتماد الوقود من خلال عدد من مراحل الاختبار المعملية، ومن ثمة إرسال تقرير فني عن نتائج الاختبار إلى مصنعي محركات الطائرات وشركات الطيران؛ مثل: «جي إيه» و«بوينج» ‏و«إيرباص»، للتقييم، وعندما تقدم الشركات تقريرها بصلاحية استخدام الوقود، يُرسل التقرير إلى الجمعية؛ للتصويت على ما إذا كان سيتم اعتماد المنتج للتوحيد القياسي، والذي يحدد مواصفات التصنيع والاستخدام.