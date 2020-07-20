دانا وايت: أبوظبي عاصمة عالمية للبطولات القتالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد دانا وايت، رئيس مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» بإمارة أبوظبي، ونجاحها في استضافة فعاليات بطولة «جزيرة النزال» العالمية بشكل متميز أثبت قدرتها على تحدي أصعب الظروف.

جاء ذلك في حديثه خلال مرحلة قياس الأوزان استعداداً للمباراة الثالثة من «ليالي القتال» التي عقدت ضمن بطولة «جزيرة النزال» من «يو إف سي» في جزيرة ياس.

ومع تزايد المخاوف والشكوك حول تنظيم مباريات «يو إف سي» القادمة المقرر إجراؤها في أغسطس/ آب، في لاس فيجاس، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في نيفادا، والحديث عن توقعات بإمكانية العودة إلى الإغلاق التام في الولاية، تلقى وايت عدة أسئلة من ممثلي وسائل الإعلام الدولية حول هذا الموضوع، مع سؤاله عن وجود خطة بديلة.

وفي ختام مرحلة قياس الأوزان استعداداً للمباراة الثالثة من «ليالي القتال» ضمن بطولة «جزيرة النزال»، في جزيرة ياس، التي امتدت لأسبوع كامل، قال دانا وايت: «ظنّ الكثيرون أنّ فعاليات جزيرة النزال هي عبارة عن ثلاث أو أربع مباريات قتالية، ثم سينتهي الأمر. لكن أنا أؤكد لكم أن ذلك غير صحيح، فنحن جئنا إلى أبوظبي لكي نبقى. أمّا في ما يخص السعي لإيجاد وجهة أخرى بديلة خارج الولايات المتحدة، فإن ذلك لن يحدث. لمَ أذهب إلى أي مكان آخر غير أبوظبي، فأبوظبي قد تغدو في نهاية المطاف العاصمة العالمية للبطولات القتالية، عوضاً عن لاس فيجاس في المرحلة الحالية».

وتابع وايت: «سنجري الكثير من البطولات القتالية هنا. فإذا نظرت إلى عدد البطولات الدولية التي نجريها، تجد أن معظمها يقام هنا في أبوظبي. لقد قدمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عملاً مذهلاً. في الواقع، نحن فخورون بهذه الشراكة والتعاون الذي أسهم في تحقيق نجاح باهر وبخاصة مع ما تمتلكه إمارة أبوظبي من مقومات تجعلها وجهة مثالية لاستضافة فعاليات عالمية بإتقانٍ، ونجاح، وتميز لافت. وعندما نأخذ في الاعتبار صعوبات المرحلة الراهنة والتحديات التي فرضتها أزمة «كوفيد-19»، ليس لدينا مكان أفضل، فالقائمون على الحدث يبرعون في عملهم ويقدمون جهوداً رائعة واحترافية لا تضاهى، ولا يوجد مكان آخر قادر على منافسة إمارة أبوظبي في ذلك».

ووقّعت مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» اتفاقية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تمتد لخمس سنوات يتم بموجبها تنظيم بطولة واحدة سنوياً. وتعد فعالية بطولة «جزيرة النزال» العالمية إضافة إلى هذه الاتفاقية وستشهد المدينة البطولة المرتقبة لعام 2020 والمدرجة في عقد الشراكة.

من جانبه، قال سعيد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ملتزمون باتفاقيتنا مع مؤسسة «يو إف سي» وسنواصل دعم دانا وفريقه قدر الإمكان لضمان استمرارية البطولات القتالية، مع الحفاظ على سلامة وأمان الجميع في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. وأعتقد أننا نجحنا في ذلك من خلال إنشاء المنطقة الآمنة الخاصة بمباريات جزيرة النزال في جزيرة ياس بهدف استضافة فعالية آمنة للجميع، وحماية مجتمع أبوظبي بصورة أشمل، بخاصة مع ما توفره حكومة أبوظبي من إجراءات احترازية تسهم في التصدي لهذه الجائحة».