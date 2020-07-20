رئيس مجلس الشارقة الرياضي يطلع على سير العمل في نادي مليحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والوفد المرافق له على كافة التحضيرات والاستعدادات التي يجريها نادي مليحة للموسم الرياضي 2020-2021، وما يتبعها من آليات سير العمل وتواصل وتيرة التدريبات والأنشطة والبرامج المنفذة.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد المجلس للنادي برئاسة عيسى هلال، وحضور سعيد العاجل الخبير الرياضي، ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وعبدالله آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ومحمد علي الحمادي مدير مكتب الأمين العام، حيث كان في استقبالهم محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وسالم راشد الكتبي رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، وعبدالله راشد القايدي رئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، ومحمد عوض الكتبي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، وهادي مهير الخاصوني رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وعبدالله سعيد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والخدمات الاجتماعية، و د. نهى سامي المدير التنفيذي للنادي.

وفي بداية الاستقبال بادر موظفو النادي بتهنئة عيسى هلال الحزامي بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشارقة الرياضي، وقدموا له الدعوات بمواصلة نجاحه في خدمة الرياضة في إمارة الشارقة.

وبدوره قدم رئيس مجلس الشارقة الرياضي شكره على هذه المبادرة مؤكداً سعيه لمواصلة كافة الجهود للارتقاء بالأندية وتعزيز مكانتها وأعمالها لتحقيق أهدافه، ومن ثم قام رئيس المجلس يرافقه رئيس مجلس إدارة النادي والحضور بجولة في كافة مرافق النادي شملت المجمع الرياضي وصالات التدريب بجانب استاد كرة القدم وغيرها من المرافق الملحقة.

وعبر عيسى هلال عن سعادته بمستوى البرامج المقدمة في الأنشطة الصيفية للمشاركين في نادي مليحة، وأشار إلى أن مجلس الشارقة الرياضي حريص على دعم كافة أندية إمارة الشارقة ومتابعة إنجازاتها وتوفير البيئة المناسبة وجميع الخدمات والتسهيلات لإقامة مختلف التدريبات والبرامج الرياضية مشيداً بمستوى الأداء في نادي مليحة.

وفي نهاية الزيارة، ثمن محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الزيارة مؤكداً أنها تمثل تأكيداً على الاهتمام الكبير للنادي والدعم المتواصل كما تمثل دافعاً لتحقيق النتائج المشرفة من واقع تهيئة الأجواء للنادي والحرص على توفير كل الإمكانيات للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية ومواصلة البرامج الثقافية والمجتمعية بجانب توفير الإمكانيات من ناحية المرافق الرياضية مما ينعكس بدوره على مسيرة النادي.