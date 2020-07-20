ثلاثة مدربين عراقيين يعلنون انتصارهم على «كورونا»

أعلن ثلاثة مدربين عراقيين انتصارهم على فيروس «كورونا» المستجد، بعد أن أصيبوا به، وخضعوا للحجر الصحي، والعلاج الطبي.

وأكد لاعب المنتخب العراقي الأول السابق ومدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، انتصاره على فيروس «كورونا»، حيث نشر محمد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع فيديو قال فيه: «بفضل الله ودعاء الناس تم بحمد الله اكتساب الشفاء التام من فيروس كورونا».

وأضاف: «أقدم شكري إلى الطاقم الطبي المتمثل وشكراً لكل من اتصل وشكراً لكل من بعث رسالة، وآسف واعتذر لكل شخص لم أستطع الرد عليه».

من جانب آخر، أكد مدرب فريق الشرطة السابق يونس عبد علي، تعافيه من فيروس «كورونا» بعد أن شهدت الأيام الماضية معاناته مع الفيروس.

وفي السياق نفسه، أكد مدرب الفئات العمرية بفريق القوة الجوية مهند محمد علي تعافيه، هو وعائلته، من فيروس «كورونا».