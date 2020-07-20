شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة مدربين عراقيين يعلنون انتصارهم على «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلن ثلاثة مدربين عراقيين انتصارهم على فيروس «كورونا» المستجد، بعد أن أصيبوا به، وخضعوا للحجر الصحي، والعلاج الطبي.
وأكد لاعب المنتخب العراقي الأول السابق ومدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، انتصاره على فيروس «كورونا»، حيث نشر محمد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع فيديو قال فيه: «بفضل الله ودعاء الناس تم بحمد الله اكتساب الشفاء التام من فيروس كورونا».
وأضاف: «أقدم شكري إلى الطاقم الطبي المتمثل وشكراً لكل من اتصل وشكراً لكل من بعث رسالة، وآسف واعتذر لكل شخص لم أستطع الرد عليه».
من جانب آخر، أكد مدرب فريق الشرطة السابق يونس عبد علي، تعافيه من فيروس «كورونا» بعد أن شهدت الأيام الماضية معاناته مع الفيروس.
وفي السياق نفسه، أكد مدرب الفئات العمرية بفريق القوة الجوية مهند محمد علي تعافيه، هو وعائلته، من فيروس «كورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة مدربين عراقيين يعلنون انتصارهم على «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.