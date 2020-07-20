عودة النجوم إلى الأغنيات والألبومات وانحسار حفلات «الأونلاين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هناء توبي

جمد فيروس كورونا المستجد الأنشطة الفنية باستثناء الحفلات الغنائية التي أقيمت «أونلاين»، وبعض أغنيات «السينجل» التي أطلقها أصحابها عبر المنصات الإلكترونية. ومع اقتراب عيد الأضحى، والعودة إلى استوديوهات التسجيل تدريجياً، يعتزم الفنانون متابعة مشاريعهم الفنية وإطلاق أغنياتهم المنفردة أو ألبوماتهم الغنائية خلال الفترة المقبلة.

كشفت المغنية إليسا أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد، وأطلقت «البوستر التشويقي» الخاص به ليبصر النور في عيد الأضحى المقبل. ونشرت أن ألبومها سيتضمن 17 أغنية منها 4 باللهجة اللبنانية، والبقية باللهجة المصرية، وهو من إنتاج وتوزيع «روتانا».

وتتعاون إليسا في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين؛ منهم: أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، أسامة مصطفى، نادر عبد الله، وشادي نور.

بدوره انتهى راغب علامة من تسجيل جملة من الأغاني من الألبوم الجديد. ويراقب الوضع الراهن؛ ليتخذ قراره بكيفية طرح ألبومه، وصرّح أن الألبوم يحمل طابعاً جديداً؛ من حيث الألحان والكلمات والتنوع في طريقة الغناء واللهجات المختلفة اللبنانية والمصرية والخليجية، وكان علامة أطلق مؤخراً أغنيته «انتوا أملنا»؛ للتوعية ضد فيروس «كورونا»؛ وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي.

أما نجوى كرم، التي كانت قد بدأت بالتحضير لألبوم جديد بالتعاون مع شركة «روتانا» قبل وقوع جائحة كورونا فقد آثرت إطلاق بعض الأغنيات التي سيتضمنها الألبوم على طريقة «السينجل» قبل إطلاقه كاملاً، وأطلقت خلال الأشهر الفائتة أغنيات: «ملعون أبو العشق» و«كتير حلو» و«بعشق تفاصيلك» وتتابع إطلاق أغنياتها التي عملت عليها، وانتهت من تسجيلها تباعاً، كما ستصور بعضها على طريقة الفيديو كليب وتراقب الوضع؛ لتطلق ألبومها كاملاً.



لمسات نهائية

يقضي عاصي الحلاني معظم أوقاته الحالية داخل الاستوديو، وقد شارك صورته من داخل الاستوديو مع جمهوره عبر إنستجرام، قائلاً: الوقت في الاستوديو لا ينتهي والتحضير لأفكار جديدة مستمر.. انتظرونا، ويضع الحلاني لمساته النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه بعد إجراء التعديلات النهائية على الألبوم، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين؛ مثل: سليمان دميان، طارق مجدلاني، نزار فرنسيس، غانم جاد شعلان، وطوني سابا. وتتنوع اللهجات بين المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية. ويستعد الحلاني لطرح فيديو كليب أغنيته التي أطلقها مؤخراً «رجعتيني لبدايتي» قريباً جداً، وشوق جمهوره للفيديو الجديد بإعلان ترويجي لبعض مشاهد الكليب الذي يجمعه بزوجته كوليت الحلاني.

وبعد مشاركة فارس كرم جمهوره بفيديو أطلقه عبر حسابه على «تويتر»، يجمعه ببعض صنّاع أعماله خلال التحضيرات الجارية لألبومه الجديد، صرّح الموزع الموسيقي عمر صباغ أنه من المقرر عقد جلسات مع باقي الشعراء والملحنين؛ لتنفيذ أغاني الألبوم وطرحها أواخر العام الحالي.

ويسجل ناصيف زيتون أغنية «انتي وأنا» ليطرحها في عيد الأضحى، وتحمل اللون الخليجي، ومن كلمات عماد الأسعد وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر الصباغ ويتم طرحها عبر «اليوتيوب».

وبعد طرح جوزيف عطية أغنيته الخليجية «خط أحمر»، التي أطلقها مؤخراً وحصدت النجاح، يستعد عطية حالياً لطرح أغنية مصرية بالتعاون مع المنسق الموسيقي «دي جي رودج». وقال: إنه كان منشغلاً في التحضير لألبوم غنائي كامل قبل جائحة فيروس «كورونا»، يتضمن 13 أغنية منوعة.

كما يتم التحضير لعدد من الأغنيات التي ستطلقها نانسي عجرم، التي تتحضر لطرح أغنية جديدة في الأيام المقبلة بعدما انتهت من تسجيلها، وكذلك هيفاء وهبي ونوال الزغبي ووائل جسار وكارول سماحة ويارا.