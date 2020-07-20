الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية المصري برام الله

رام الله/الخليج 365-
وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير مصر لدى فلسطين عصام عاشور، كانا في استقبال الوزير المصري.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في حسابه على تويتر، إن شكري أكد للرئيس الفلسطيني "الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
كما نشر حافظ صورة تجمع عباس وشكري.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أجرى الأحد اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس، وأشار فيه إلى أنه سيوفد الوزير شكري "ليؤكد الموقف المصري الثابت تجاه فلسطين، والاستماع لمواقف الرئيس عباس".
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