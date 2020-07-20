وزير الدفاع التركي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية ليبيا ومالطا

أنقرة/ الخليج 365

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين، اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية ليبيا فتحي باشاغا، ومالطا بويرون كاميلاري، في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.

وسبق الاجتماع الثلاثي، لقائين ثنائيين لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.

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وجرى مراسم الاستقبال العسكرية للوزيرين الضيفين، في ساحة وزارة الدفاع التركية.

وقام الوزيران الليبي والمالطي، بتوقيع سجل التشريفات في وزارة الدفاع التركية قبل اللقائين الثنائيين مع أكار.



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