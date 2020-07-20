ليبيا.. تطهير 150 موقعا من ألغام مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت السلطات الليبية، الإثنين اكتمال مسح وتطهير 150 موقعا من الألغام التي زرعتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العميد أحمد بعيو رئيس الغرفة الميدانية لنزع الألغام بجهاز المباحث الجنائية الليبية، نقلها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال بعيو إنه من أبرز المقار التي تم تفكيك الألغام منها، الإدارة العامة للتدريب، والمعهد العالي للقضاء، ونادي الشرطة، والمعهد العالي للضباط، والمدرسة الفنية والأدلة الجنائية، والإدارة العامة للجوازات.

وأشار إلى إن "مجموعة الاستجابة السريعة التابعة للغرفة يتعاملون بشكل مستمر مع البلاغات الواردة إلى الغرفة من المواطنين والمقيمين جنوبي طرابلس".

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ولفت بعيو إلى أن فريق الاستجابة أنهى مهامه في مسح وتطهير 150 موقعا.

والإثنين الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس، وقالت إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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