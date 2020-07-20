الكاظمي .. سأزور المملكة بعد خروج الملك سلمان من المستشفى

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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه سيزور المملكة بعد خروج خادم الحرمين الشريفي الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى، معبراً عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين.
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: “اتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي اقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصياً”.
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