شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا 5940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 777486، وهو رابع أكبر عدد لحالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم.

وقال مسؤولون في نشرة يومية، إن 85 شخصاً توفوا بالفيروس في روسيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 12427.

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