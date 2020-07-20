سيارة جون تيري الجديدة «خردة» في عيون وايز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف أيقونة تشيلسي، جون تيري، عن إمساك أسطورة النادي دينيس وايز، له من رقبته بعد وصوله للتمرينات بسيارة جديدة باهظة الثمن في عام 1999، كان حينها تيري بسن الـ19 وأنفق كل مكافأة لقب أبطال أوروبا شراء السيارة الجديدة بيد أن هذا التصرف لم يعجب الكابتن وايز.

وعلق تيري على ما جرى بينهما: «جئت التمرينات بسيارتي الجديدة، ووايز أمسك برقبتي في الممر أمام أنظار الجميع وقال لي: من تظن نفسك؟ اذهب وأعد السيارة للمكان الذي اشتريتها منه، أجبرت على إعادة السيارة، وطبعاً خسارة جزء من سعرها وشعرت بالخجل كثيراً، ثم اصطحبني لجولة لشراء منزل، كانت تلك أفضل نصيحة في مسيرتي».

وايز ساعد تيري على رفع أجره، كما ساعد شباب تشيلسي جودي موريس، وجون هارلي، رغم مشاركتهما القليلة في موسم 1998-1999 وعلق: «جاهدت كثيراً مع الإدارة كي أحصل لهم على المكافأة بعد حصد لقب أوروبا لذلك صدمت عندما جاء جون تيري يتبختر بسيارة فارهة، لم أمسك برقبته كما قال، وضعت يدي حول كتفيه، وأخذته للتحدث معه على انفراد، لم أجبره، قلت له كن منطقياً، ولا تنفق كل ما عندك على خردة، استمع لنصيحتي، وأعاد السيارة».