نور صبري: الكرة العراقية حالياً «فوضى»

نصح حارس المنتخب العراقي الأول السابق لكرة القدم، نور صبري، زملاءه اللاعبين الذين اعتزلوا كرة القدم خلال السنوات الماضية، بعدم الترشح لخوض انتخابات الاتحاد العراقي المقبلة، إذا لم يضمنوا مقدماً الفوز فيها.

وقال صبري في برنامج تلفزيوني، إن «الجو الآن غير مناسب لدخول النجوم في اتحاد الكرة».

وأكد صبري، أن «لعبة كرة القدم انتهت في العراق منذ عام 2013، فهناك شخصيات ووجوه لا علاقة لها بكرة القدم، أخذت من الرياضة الجو المثالي»، لافتاً إلى أن «النجومية في الرياضة سهلة جداً، لذلك تجد بعض الشخصيات تتجه إليها».

وأردف «لقد مضت مدة طويلة ولعبة كرة القدم في العراق لم تحقق شيئاً، وهذا معناه أن كرة القدم سيئة بكل شيء، وليس بما يخص عمل اتحاد الكرة فقط.