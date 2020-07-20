شكرا لقرائتكم خبر عن نور صبري: الكرة العراقية حالياً «فوضى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:
نصح حارس المنتخب العراقي الأول السابق لكرة القدم، نور صبري، زملاءه اللاعبين الذين اعتزلوا كرة القدم خلال السنوات الماضية، بعدم الترشح لخوض انتخابات الاتحاد العراقي المقبلة، إذا لم يضمنوا مقدماً الفوز فيها.
وقال صبري في برنامج تلفزيوني، إن «الجو الآن غير مناسب لدخول النجوم في اتحاد الكرة».
وأكد صبري، أن «لعبة كرة القدم انتهت في العراق منذ عام 2013، فهناك شخصيات ووجوه لا علاقة لها بكرة القدم، أخذت من الرياضة الجو المثالي»، لافتاً إلى أن «النجومية في الرياضة سهلة جداً، لذلك تجد بعض الشخصيات تتجه إليها».
وأردف «لقد مضت مدة طويلة ولعبة كرة القدم في العراق لم تحقق شيئاً، وهذا معناه أن كرة القدم سيئة بكل شيء، وليس بما يخص عمل اتحاد الكرة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر نور صبري: الكرة العراقية حالياً «فوضى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.