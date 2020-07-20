13 ألف وفاة بكورونا في البيرو تزامناً مع الخروج التدريجي من «الحجر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في البيرو الأحد عتبة الـ13 ألفاً، بحسب ما أعلنت السلطات في ليما، في تطوّر يأتي تزامناً مع إعادة فتح المطاعم في البلاد، في إطار عملية الخروج التدريجي من الحجر الصحّي.

وقالت وزارة الصحّة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء، إنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت 189 وفاة ناجمة عن كوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الدولة الأمريكية اللاتينية إلى 13.187 وفاة.

وأضافت وزارة الصحة في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة، أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الأحد إلى 353.590 إصابة، بينها 4090 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، والنظام الصحّي في الدولة الفقيرة على حافة الانهيار ومرافقها الصحية تفتقر بصورة خاصة إلى الأكسجين اللازم لعلاج الحالات الأكثر خطورة.

وبدأت البيرو في الأول من يوليو/تمّوز الجاري، إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً، إذ رفعت تدابير الحجر الصحّي عن 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ25، في حين سمحت، الأربعاء، باستئناف حركة النقل الجوي والبرّي بين المقاطعات، وتخطو البلاد خطوة جديدة، الاثنين، مع إعادة فتح المطاعم بشرط أن لا تستقبل أكثر من 40% من قدرتها الاستيعابية.

والبيرو ثاني دولة في أمريكا اللاتينية، خلف البرازيل، من حيث أعداد المصابين بكوفيد-19، والثالثة خلف البرازيل والمكسيك من حيث أعداد الوفيات.