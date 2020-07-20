23529 إصابة بكورونا في البرازيل.. و5311 في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، الأحد، تسجيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة.

وارتفع بذلك مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالة، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالة، وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة وفاة إضافية، الأحد، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.