شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق للسعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، للسعودية، بعد دخول الملك سلمان المستشفى.

وقال الأمير فيصل على «تويتر»: إنه إدراكاً لأهمية هذه الزيارة وللرغبة في نجاحها قررت القيادة السعودية بالتنسيق مع الأشقاء في العراق تأجيل الزيارة.

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