شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى محتفلا بانطلاق مسبار الأمل: نبارك دخول التاريخ بإرادة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قيادة بلاده بانطلاق "مسبار الأمل"، الذى تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، فى إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر، مؤكدا أنه لا يوجد مستحيل حيث يوجد إيمان وإرادة قوية.

وكتب الشيخ حمدان، عبر حسابه على انستجرام: "تهنئة لرئيس الدولة حفظه الله.. تهنئة لنائب رئيس الدولة.. تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. تهنئة لشعب الإمارات.. تهنئة لفريق العمل من الرجال والنساء المخلصين.. نبارك نجاح إطلاق أول مهمة عربية للمريخ.. نبارك دخول التاريخ.. نبارك العبور الناجح نحو الخمسين القادمة"، وأضاف ولى عهد دبى: "لا يوجد مستحيل حيث يوجد إيمان وإرادة قوية".

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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت اليوم فرحة عارمة لإطلاق مسبار الأمل إلى سطح كوكب المريخ الذى انطلق بعد منتصف الليل، وبذلك يعد أول مسبار عربى إلى خارج كوكب الأرض، وتتركز مهمته إلى دراسة مناخ الكوكب الأحمر بشكل مفصل على مدار اليوم والفصول.

مسبار الأمل تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، فى إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر، حيث يزن حوالى 1350 كيلوجراما، على متن الصاروخ اليابانى "إتش 2-إيه" من مركز تانيغاشيما الفضائى فى اليابان.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة هذا المسبار فى كوكب المريخ نحو 7 أشهر، يقطع خلالها المسافة من الأرض إلى المريخ والتى تقدر بحوالى 493.5 مليون كيلومتر، ومع إطلاقه تصدر "مسبار الأمل" قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".