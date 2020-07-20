شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: السعودية والعراق لديهما رغبة مشتركة فى تعزيز العلاقة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي، للشئون الخارجية، إن العلاقات السعودية العراقية شهدت نموا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن البلدين لديهما رغبة مشتركة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية.

وأعرب الجبير في تصريحات نقلتها العربية اليوم الاثنين، عن تطلعه لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي أراد أن تكون السعودية وجهته الأولى.

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من جانبه، صرح رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بأن علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودى، اليوم الاثنين، إن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى للسعودية أجلت بعد دخول الملك سلمان المستشفى.

وقال الأمير فيصل على تويتر، إنه ادراكا لأهمية هذه الزيارة وللرغبة فى نجاحها قررت القيادة السعودية بالتنسيق مع الأشقاء فى العراق تأجيل الزيارة.