شكرا لقرائتكم خبر عن صائب عريقات يطلع القنصل اليونانى على آخر تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القنصل اليوناني العام كريستوس سفيانوبولس، على آخر المستجدات السياسية والميدانية فى فلسطين.
وأوضحت المنظمة - في بيان، نشرته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الاثنين، أن عريقات أطلع السفير أيضا على مخطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية، كما تناول اللقاء العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، جدد سفيانوبولس - خلال اللقاء - التأكيد على موقف بلاده المستند للقانون الدولي، بضرورة إنهاء احتلال فلسطين، وإقامة دولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، ورفض مخطط الضم.
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