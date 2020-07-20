صائب عريقات يطلع القنصل اليونانى على آخر تطورات القضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القنصل اليوناني العام كريستوس سفيانوبولس، على آخر المستجدات السياسية والميدانية فى فلسطين.

وأوضحت المنظمة - في بيان، نشرته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الاثنين، أن عريقات أطلع السفير أيضا على مخطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية، كما تناول اللقاء العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

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ومن جانبه، جدد سفيانوبولس - خلال اللقاء - التأكيد على موقف بلاده المستند للقانون الدولي، بضرورة إنهاء احتلال فلسطين، وإقامة دولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، ورفض مخطط الضم.