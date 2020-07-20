شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد عن اطلاق مسبار الأمل: الإمارات تبدأ كتابة فصول جديدة من الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الشيخ محمد بن زايد، سعادته وفخره بلحظة انطلاق "مسبار الأمل"، الذى تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، فى إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر، وغرد بن زايد على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق "مسبار الأمل" بنجاح إلى المريخ.. اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية".

وكانت قد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة فرحة عارمة لإطلاق مسبار الأمل إلى سطح كوكب المريخ الذي انطلق بعد منتصف الليل، وبذلك يعد أول مسبار عربي إلى خارج كوكب الأرض، وتتركز مهمته إلى دراسة مناخ الكوكب الأحمر بشكل مفصل على مدار اليوم والفصول.

مسبار الأمل تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر، حيث يزن حوالي 1350 كيلوجراما، على متن الصاروخ الياباني "إتش 2-إيه" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

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ومن المقرر أن تستغرق رحلة هذا المسبار في كوكب المريخ نحو 7 أشهر، يقطع خلالها المسافة من الأرض إلى المريخ والتي تقدر بحوالي 493.5 مليون كيلومتر، ومع إطلاقه تصدر "مسبار الأمل" قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

في إطار ذلك، قال سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، عبر تويتر :"لله الحمد والمنّة.. اللهم ارحم القائد المؤسس.. واحفظ وبارك قيادتنا الاستثنائية.. فبالبناء والإعداد والتمكين والعزيمة.. استطاع أبناء الإمارات اطلاق رحلتهم إلى المريخ.. إنجازٌ مباركٌ للقيادة والوطن والعالم".

من جانبه، قال الإماراتي راشد بن حميد عبر تويتر: "منذ سنوات قال والدانا زايد إن البلاد بحاجة إلى أبنائها لأن عليهم يعتمد الحاضر والمستقبل" واليوم أبناء الوطن يبرهنون أنهم قادرون على صناعة الأفضل ليس لوطنهم فقط بل للعالم أجمع فبسواعد مهندسات ومهندسين إماراتيين ينطلق مسبار الأمل الى المريخ، كل الدعوات بالتوفيق والنجاح".