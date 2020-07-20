شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «هيئة المنافسة» بقياس أثر الاحتكار على الخيارات المتاحة للمستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الهيئة العامة للمنافسة بالعمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاهية الاقتصادية ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك.

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وطالب مجلس الشورى “هيئة المنافسة” بالعمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.

وقال “الشورى”: إن على “المنافسة” التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق وتحد من المنافسة العادلة.

كما دعا المجلس هيئة المنافسة بتسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على المعلومات بكفاءة عالية ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.