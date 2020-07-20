شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح شروط تجديد استمارة مركبة مستوردة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور شروط تجديد استمارة مركبة مستوردة من خارج المملكة عبر منصة «أبشر».

وأشارت إدارة المرور في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يلزم إحضار مايثبت بيعها بالخارج وإحضار اللوحات، وأن تكون رخصة السير سارية ثم مراجعة المرور والتقدم بطلب.

جدير بالذكر أن “المرور” نشر في وقت سابق خطوات تجديد استمارة مركبة:

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الدخول على موقع «أبشر» ثم اختيار «أبشر أفراد».

إدخال بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول.

إدخال الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية ثم الدخول.

من خانة «خدمات المركبات» اضغط على «خدمات»، وسيظهر لك خيار واحد فقط هو «تجديد رخصة السير».