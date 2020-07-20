العاهل السعودي الملك سلمان يدخل مستشفى لإجراء فحوص

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص جراء وجود التهاب في المرارة.

وبعد إذاعة النبأ، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي إن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية تأجلت.

وقضى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والذي يحكم السعودية منذ عام 2015، أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء من يونيو حزيران 2012 قبل أن يتولى الحكم.

وعمل الملك سلمان أيضا حاكما لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

ويعد الأمير محمد بن سلمان ،ولي العهد البالغ من العمر 34 عاما، الحاكم الفعلي للبلاد وأطلق سلسلة من الإصلاحات لتغيير اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على النفط.

ويحظى الأمير محمد بشعبية بين الشبان في السعودية وأشيد به في الداخل لتخفيفه القيود الاجتماعية في المملكة وإعطائه النساء قدرا أكبر من الحقوق وتعهده بتنويع مصادر الاقتصاد.

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وبالنسبة لأنصار الملك، فإن هذه الجرأة في الداخل والخارج تعد تغييرا مرحبا به بعد حذر وجمود وتردد على مدى عشرات السنين.

ولكن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة في المملكة يجعلان من الصعب قياس حجم التأييد الداخلي.

وصاحبت إصلاحات ولي العهد حملة على شخصيات كبيرة في العائلة المالكة ورجال أعمال لاتهامات بالفساد، وحرب باهظة التكلفة في اليمن مما أثار قلق حلفاء غربيين ومستثمرين.

وتلقت مكانة ولي العهد ضربة أيضا بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 بأيدي رجال أمن سعوديين يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الأمير محمد.