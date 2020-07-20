22 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الاثنين، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، في 19 يوليو/ تموز الجاري، صعوداً من 16 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة، إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 17 حالة في منطقة شينجيانج بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج، وسجلت الصين 13 حالة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، نزولاً من 42 حالة قبل يوم.

وأشارت اللجنة الوطنية إلى أنه بحلول، الأحد، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83682 حالة، بينما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 من دون تغيير.