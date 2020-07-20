مقتل نجل قاضية أمريكية وإصابة زوجها في حادث إطلاق نار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل الإعلام الأمريكية، إن زوج وابن القاضية الاتحادية، إستر سالاس، أصيبا بالرصاص، في منزل الأسرة في نيوجيرسي، الأحد.

وأضافت التقارير أن نجل القاضية لقي حتفه، في حين يرقد الزوج في حالة حرجة. من جهتها، قالت محطة «إيه.بي.سي» نقلاً عن مصادر عدة في سلطات إنفاذ القانون، إنه توافرت لدى المحققين معلومات أولية بأن شخصاً كان يرتدي زي سائق في شركة «فيديكس» لتوصيل البريد السريع، وصل إلى منزل الأسرة في نورث برونزويك، في الساعة الخامسة مساءً، بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المشتبه فيه ما زال طليقاً.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الاتحادي على «تويتر»، إنه يحقق في هذه الجريمة.