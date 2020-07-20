شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نجل قاضية أمريكية وإصابة زوجها في حادث إطلاق نار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل الإعلام الأمريكية، إن زوج وابن القاضية الاتحادية، إستر سالاس، أصيبا بالرصاص، في منزل الأسرة في نيوجيرسي، الأحد.
وأضافت التقارير أن نجل القاضية لقي حتفه، في حين يرقد الزوج في حالة حرجة. من جهتها، قالت محطة «إيه.بي.سي» نقلاً عن مصادر عدة في سلطات إنفاذ القانون، إنه توافرت لدى المحققين معلومات أولية بأن شخصاً كان يرتدي زي سائق في شركة «فيديكس» لتوصيل البريد السريع، وصل إلى منزل الأسرة في نورث برونزويك، في الساعة الخامسة مساءً، بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المشتبه فيه ما زال طليقاً.
من جانبه، قال مكتب التحقيقات الاتحادي على «تويتر»، إنه يحقق في هذه الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نجل قاضية أمريكية وإصابة زوجها في حادث إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.