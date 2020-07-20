فرانس برس: الإمارات تريد إلهام الشباب العربي في أول مهمة للمريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأت وكالة الأخبار الفرنسية (فرانس برس) أن دولة الإمارات تريد أن يكون مشروع «مسبار الأمل» مصدر إلهام للشباب العربي، في منطقة غالباً ما تعاني نزاعات وأزمات اقتصاديّة.

ورصد تقرير الوكالة عملية انطلاق أوّل مهمّة فضائيّة عربيّة لاستكشاف المرّيخ فجر اليوم الاثنين من اليابان، حيث حمل صاروخ «مسبار الأمل» الإماراتي إلى الفضاء، بعدما كانت الأحوال الجوّية قد تسبّبت في تأخير إطلاقه.

وقالت شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» المسؤولة عن الصاروخ في بيان بُعيد الإطلاق «أطلقنا الصاروخ اتش-آي آي آيه رقم 42 (اتش-آي آي آيه أف 42) الذي يحمل على متنه مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ (...) في الساعة 6:58:14 (بتوقيت اليابان) (21:58 بتوقيت جرينيتش)».

وبعد خمس دقائق من الإطلاق، كان الصاروخ الذي يحمل المسبار في مساره، حيث قام بأوّل انفصال لمحرّكات الدفع الجانبي.

وقالت «فرانس برس»: «هناك ثلاث مهمّات نحو المريخ، هي إضافة إلى المهمة الإماراتية واحدة من الصين وأخرى من الولايات المتحدة، تستفيد هذا الصيف من تموضع فضائي مواتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح هذا الكوكب الأكثر استقطاباً للاهتمام في المجموعة الشمسيّة».

وسيستغرق «مسبار الأمل» سبعة شهور للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المرّيخ، ليبلغ هدفه تزامناً مع احتفال الإمارات بمرور 50 عاماً على قيام الدولة الموحّدة. وسيقوم المسبار بالدوران حول الكوكب لسنة مريخية كاملة أي 687 يوماً.

وأضافت الوكالة: «في حين أنّ هدف المهمّة تقديم صورة شاملة عن ديناميكيّات الطقس في أجواء الكوكب وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علميّة، فإنّ المسبار جزء لهدف أكبر هو بناء مستوطنة بشرية على المرّيخ خلال الأعوام المئة المقبلة».

ووحدها الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفييتي السابق ووكالة الفضاء الأوروبية نجحت في إرسال بعثات إلى مدار الكوكب الأحمر، في حين تستعدّ الصين لإطلاق أوّل مركبة فضائية للمريخ في وقت لاحق من هذا الشهر.