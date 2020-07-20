نشر أحد الإقتصاديين في الإمارات صورة على "تويتر" لسؤال تم طرحه في خلوة وزارية عن العنوان الرئيسي الذي من المتوقع أن يتصدر أخبار الصحف خلال استعدادات الدولة للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيسها.
وبحسب الصورة فقد توقع نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد أن يكون العنوان "إطلاق سفينة فضائية إلى المريخ"، مع التوقيع باسمه.
يذكر أنه تم تصنيع المسبار بالكامل بأيادٍ أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.
وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق: إن "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر أول من توقع وصول الإمارات إلى المريخ قبل 7 أعوام... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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