"وعكة صحية طارئة"... أول دولة عربية تصدر بيانا بعد دخول الملك سلمان المستشفى

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، تلقي الأخير "بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لوعكة صحية طارئة".

وذكر البيان الحكومي، أنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده في اتصال هاتفي مع ولي العهد محمد بن سلمان "تمنياته الحارة للملك سلمان بن عبد العزيز بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام".

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وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن، فجر اليوم، عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أن أسباب إجراء الفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.

يذكر أنه كان من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، ومن ثم إيران، وبعدها واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.