إيران تبدي استعدادها للتفاوض مع السعودية

طهران/ الخليج 365

أبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، استعداد بلاده للتفاوض مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى إمكانية حل الخلافات بالحوار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة إرنا الإيرانية، الاثنين، قيم فيه الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية والعلاقات بين طهران والرياض.

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وأكد موسوي أن بلاده مستعدة دائما للتعاون والتفاوض مع دول المنطقة، مبينا أن الحوار هو السبيل الوحيد لإزالة الخلافات وسوء التفاهم.

وتابع قائلا: "لقد حاولنا مرات عديدة وأعلنَا سياستنا المبدئية والثابتة بشأن السعودية، والكرة الآن في ملعبهم، وبالتالي فأن الأمر يتعلق بحكومة ومسؤولي الرياض ليقرروا موقفهم ورؤيتهم تجاه مقترحات طهران للتعاون والحوار الإقليمي".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الكاظمي الذي سيزور الرياض اليوم الاثنين ويتجه غدا إلى طهران، قد يلعب دور الوساطة بين إيران والسعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.