المغرب: ليس هناك قرار بفتح الحدود أمام المسافرين

الرباط/ محمد بندريس/ الخليج 365

نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، فتح الحدود أمام حركة المسافرين، موضحا أن الرحلات الحالية استثنائية تقتصر على المواطنين المقيمين بالخارج والأجانب بالمملكة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة، مع وزير الصحة بمبنى رئاسة الحكومة بالعاصمة المغربية الرباط مساء الأحد، عقب شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفتح الحدود مطلع أغسطس/آب المقبل.

وقال العثماني: "إلى حد الساعة ليس هناك فتح للحدود، هناك فقط رحلات استثنائية للمغاربة المقيمين بالخارج والمواطنين الأجانب المقيمين في المغرب".

وأضاف أن "هذه الرحلات تتم بالاتفاق مع بلدان الإقامة".

Advertisements

وأوضح العثماني أن "من 15 إلى 18 يوليو/تموز، تم تسيير 105 رحلات، على متن شركة الخطوط الملكية الجوية و76 رحلة على متن شركة العربية، وثلاث رحلات في البواخر".

وتابع "هذه الرحلات مكنت من دخول 17 ألفاً و250 مواطنا مغربيا التراب الوطني".

وفي 9 يوليوز/ تموز الجاري، أعلنت الحكومة المغربية أنه يمكن للمواطنين المقيمين بالخارج والأجانب بالمملكة السفر اعتبارا من 14 يوليو الجاري، شريطة تقديم اختبار الكشف (PCR)، واختبار سيريولوجي قبل الصعود للطائرة..

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيها، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحتى الإثنين، وصل إجمالي إصابات كورونا في المغرب إلى 17 ألفا و236، منها 273 وفاة، و14 ألفا و921 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.