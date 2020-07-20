تركيا.. تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

حيدت القوات التركية 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيانها، الاثنين، أنّ الإرهابيين تم تحديد موقعهم بواسطة طائرات استطلاع، ثم استهدافهم بغارات.

وأكدت الدفاع التركية، أنّ عملية مخلب النمر العسكرية ضد الإرهابيين شمالي العراق، "مستمرة حتى القضاء عليهم".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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