تأجيل زيارة الكاظمي للرياض بعد دخول العاهل السعودي المستشفى

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الإثنين، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للرياض، بعد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبر "تويتر"، عقب ساعات من إعلان الديوان الملكي السعودي دخول عاهل البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال بن فرحان إن "المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه".

وتابع: "احتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".

من جهته، أكد مكتب الكاظمي، تأجيل الزيارة المقررة اليوم إلى الرياض إلى موعد آخر يتفق عليه الجانبان.

وقال المكتب في بيان إن "الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل اخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى وعكة صحية طارئة دخل على إثرها الى المستشفى لاجراء بعض الفحوصات".

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وبيّن مكتب الكاظمي أنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".



وكان من المقرر أن يجري الكاظمي زيارتين رسميتين إلى السعودية وإيران، يبحث خلالهما الملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية، بحسب بيان للخارجية العراقية مساء الأحد.

وفجر الإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي٬ أن عاهل البلاد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لأجراء فحوصات طبية، جراء وجود التهاب في المرارة.

ولم يذكر البيان الملكي تفاصيل بشأن الحالة الصحية للملك سلمان.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية سعودية، بوصول وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والنفط علي عبد الأمير علاوي، إلى العاصمة الرياض الأحد، بهدف التحضير لأول زيارة يجريها الكاظمي خارج بلاده منذ تولي منصبه في مايو/أيار الماضي.



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